E' ufficiale: Filippo De Col ora è giocatore del LR Vicenza

Serie C

La società LR Vicenza alle ore 17 di mercoledì 12 luglio 2023 ha comunicato con una nota "di aver acquisito dal FC Südtirol, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo De Col. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo a favore del club biancorosso".

De Col, esterno destro classe 1993, nell’ultima stagione al Südtirol ha disputato 39 partite in Serie B, tra campionato e playoff, condite da una rete e due assist. Con gli altoatesini, nella stagione 2021-2022, ha conquistato la vittoria del campionato di Serie C, registrando 29 presenze e 2 reti.

Vanta oltre 200 presenze in Serie B con le maglie di Virtus Entella, Spezia, Cesena e Virtus Lanciano.