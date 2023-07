Calciomercato: tutto definito anche per l'arrivo al LR Vicenza del difensore De Col

Sarebbe tutto pronto per il trasferimento del terzino destro 29enne di Agordo, Filippo De Col, dal Suedtirol al LR Vicenza. Le parti si sono accordate e mancherebbe solo l'ufficialità. De Col arriva in biancorosso con un contratto biennale. Ad annunciare la notizia ieri TuttoMercatoWeb e oggi arriva la conferma del sito specializzato Biancorossi.net

De Col è il terzino di movimento che è assolutamente necessario per il gioco che impoterà l'allenaotre Aimo Diana. Nel suo ruolo in biancorosso vi è anche il giovane Federico Valietti. Mentre nella posizione simmetrica come terzino sinistro dovrebbe arrivare il noventano Filippo Costa.