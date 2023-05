Coi colori giallorossi al FC Bassano arrivano anche Eurocassola e Cartigliano: si parte dalla serie D

Novità nel panorama calcistico vicentino, o meglio bassanese: nasce un FC Bassano rafforzato con Eurocassola e Cartilgiano Calcio.

Le società FC Bassano, Cartigliano Calcio 1928 ed Union Eurocassola comunicano in una nota diffusa a ora di cena del 5 maggio 2023 "di aver intrapreso un cammino comune con l’obiettivo di unire le forze tecni- che, economiche e professionali per dare vita alla creazione di un'unica società".

"Nelle intenzioni dei tre sodalizi c’è quella di mantenere intatti e separati i tre settori giovanili, ciascuno con sede nel proprio comune di appartenenza", sottolinea la nota. "Un unico progetto, invece, è quello pensato per la Prima Squadra che, con il nome di “FC Bassano”, dovrebbe militare nel campionato di serie D".

"La nuova società, oggi in fase di creazione - conclide la nota - , ha l'obiettivo di diventare un chiaro punto di riferimento per i giovani del territorio dal punto di vista tecnico. Ma non solo: valori e crescita personale dei ragazzi saranno sempre al centro del nuovo sodalizio".