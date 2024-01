Calciomercato LR Vicenza: in entrata si guarda anche al Palermo

Il Vicenza ha messo gli occhi sull'esterno Nicola Valente, calciatore del Palermo che ha il contratto in scadenza a giugno e che piace a diverse squadre, tra cui Cesena, Padova e Perugia. Potrebbe essere proprio un testa a testa tra quest'ultima e la squadra veneta. Al momento Valente gradirebbe più la pista vicentina visto che si tratterebbe di un ritorno nella sua regione di origine, da cui è lontano da anni.

Alla società biancorossa piace anche il centrocampista della Feralpisalò Federico Carraro, che potrebbe arrivare in Veneto per rinforzare il reparto mediano.

Da non dimenticare poi il possibile intreccio che potrebbe portare a Vicenza Marco Delle Monache della Sampdoria. L'attaccante potrebbe arrivare solo dopo l'eventuale partenza di Rolfini, cercato insistentemente dall’Ancona.

Per quanto riguarda le possibili cessioni, Greco potrebbe andare a giocare altrove e su di lui ci sono Juve Stabia e Pescara. Il difensore Mario Ierardi piace molto al Sudtirol, che potrebbe riportarlo in cadetteria. Il Benevento, infine, sarebbe sulle tracce del centrocampista Simone Tronchin, classe 2002 in scadenza di contratto con i biancorossi. Attenzione però al Cittadella, che secondo quanto ha riportato TrivenetoGoal.it, potrebbe approfittarne per bloccarlo già a febbraio e ottenere il trasferimento nel club cadetto a luglio.