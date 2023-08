Calciomercato: arriva al LR Vicenza il centravanti Jacopo Pellegrini

Si arricchisce il reparto avanzato del LR Vicenza con l'arrivo di Jacopo Pellegrini, classe 2000, attaccante centrale di proprietà del Sassuolo e che la scorsa stagione ha giocato agli ordini del neo mister berico Aimo Diana.



La trattativa con il Sassuolo è oramai alle firme, come ha anticipato Biancorossi.net, dopo le conferme di leccoChannel (il Lecco era una delle altre squadre in lizza per il contratto, oltre alla Feralpisalò).La formula pare essere quella del prestito. Pellegrini dopo le esperienze giovanili nella Reggio Audace fino al U19 è stato acquisito dal Sassuolo e sempre nell'Under 19 ha giocato nel campionato 2020-2021. Passato poi per un anno in prestito al Gubbio, successivamente è tornato al Sassuolo per essere destinato (sempre in prestito) nel campoipnato 2021-2022 al Pordenone. Nel campionato 2022-2023 ha giocato nella Reggiana allenata da Aimo Diana, entrando in campo in 40 partite, segnando 11 gol e offrendo ai compagni 6 assist.