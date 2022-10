Calcio, serie C: il LR Vicenza in campo col tridente Rolfini, Ferrari e Dalmonte

Ecco le formazioni che stanno per scendere in campo allo stadio "Romeo Menti" per il recupero del match della quinta giornata di campionato rimandata per impegni dei nazionali della Juve Next Gen. Si gioca dalle ore 20.

Il Vicenza di mister Baldini scende in campo con il 4-3-3 con in porta Confente, Cappelletti-Ierardi-Padella-Sandon i quattro della linea di difesa, a centrocampo Jimenez-Ronaldo-Greco e in atttacco Rolfini-Ferrari-Dalmonte.

LR VICENZA (4-3-3) Confente; Cappelletti, Ierardi, Padella, Sandon; Jimenez, Ronaldo, Greco; Rolfini, Ferrari, Dalmonte.

N PANCHINA: Desplanches, Pasini, Valietti, Bellich, Corradi, Zonta, Cavion, Cataldi, Oviszach, Begic, Scarsella, Giacomelli, Alessio, Busatto, Stoppa.

ALLENATORE: Baldini

JUVENTUS NEXT GENERATION (3-5-2): Garofani, Riccio, Stramaccioni, Muharemovic; Mulazzi, Sersanti, Barrenechea, Iocolano, Iling-Junior; Da Graca, Pecorino.

IN PANCHINA: Raina, Nzouango, Sekulov, Zuelli, Compagnon, Cudrig, Poli, Verduci, Bonetti, Rafia, Lipari, Palumbo, Barbieri, Besaggio, Turicchia.

ALLENATORE: Brambilla

ARBITRO: Arena della sezione di Torre del Greco, assistito da Iacovacci di Latina e Conti di Seregno e come quarto uomo Bozzetto di Bergamo.

Il LR Vicenza sceso in campo al 1' con la maglia di riscaldamento una decina di minuti prima del fischio d'inizio (foto: LR Vicenza-Facebook)