A Sesto con il trio delle meraviglie

Potrebbe sembrare una partita di piccolo cabotaggio, quella di domani a Sesto San Giovanni. Da un lato lo è, se non fosse per i tre punti che contano molto nella lotta per il secondo/terzo posto.

La Pro non è il Real Madrid e la differenza di qualità tra le due contendenti (ammesso che conti davvero) è tale da non prefigurare un incontro di alto livello. Eppure si tratta di una gara molto attesa dei tifosi del Vicenza. Per la prima volta, infatti, il Lane dovrebbe presentare (il condizionale è d’obbligo, di questi tempi) il suo attacco al gran completo, con i guastatori Delle Monache e Della Morte al servizio del puntero Ferrari, capocannoniere berico anche in questa stagione. In settimana, prendendo la parola ad una cena di club, ho manifestato apertamente una mia opinione sull’argomento: secondo il vostro “Baffo” i biancorossi hanno in questo momento la prima linea più forte di tutta la serie C. E ho aggiunto con convinzione che diverse squadre della Cadetteria cambierebbero volentieri i loro attaccanti con il trio a disposizione di Vecchi. Per questo, l’incontro di domani all’Ernesto Breda (inizio alle ore 20.45 agli ordini del signor Ursini di Pescara) avrà un sapore particolare, una specie di cartina tornasole sulle potenzialità offensive del Vicenza in ottica play off.

Nell’odierna conferenza stampa l’allenatore berico ha rassicurato sulla condizione fisica della squadra.: “Recuperiamo gli assenti, a parte Talarico e Rossi. Per quest’ultimo l’infortunio patito a Crema si sta rivelando più serio del previsto: sembrava una botta ed invece c’è un coinvolgimento tendineo che fatica a guarire e lo terrà fuori per un po’, almeno altri 30 giorni. Sappiamo che in questo mese ci dobbiamo giocare la terza piazza con la Triestina. Ci poteva stare che loro potessero riprenderci, perché parliamo di una squadra forte. Noi però siamo in crescita costante, soprattutto in termini di mentalità e di gioco. Potrebbe anche essere arrivato il momento di cambiare qualcosa, senza dimenticare di dare continuità a chi ha fatto bene. Ho grande fiducia in questo gruppo e sono sereno, nonostante gli avversari siano in un buon periodo. La Pro è ancora viva, guai a sottovalutarla. Ma di qui in poi le partite diventeranno tutte più combattute.”

Cosa si evince dalle parole del tecnico? Secondo la mia personale interpretazione, Laezza (se ha recuperato in pieno) dovrebbe essere il terzo di difesa, Ronaldo tornerà al suo posto in cabina di regia, affiancato a Cavion, cui probabilmente il mister non vorrà rinunciare. E poi le bocche da fuoco, sulle quali mi sono già espresso. L’ultimo precedente è del 23 dicembre 2022, con una secca vittoria del Lane per 1-4 (tripletta di Stoppa e gol di Rolfini. A proposito, tutto bene l’intervento sul legamento del Cobra: tempo previsto per il recupero circa 6 mesi. Il che significa che l’attaccante comincerà subito la fisioterapia per essere eventualmente a disposizione della squadra al termine della fase di preparazione estiva.