Bassano-Montecchio Maggiore: 4-5 e tante emozioni

Il Montecchio Maggiore vince un derby incredibile 5-4 sul campo del Bassano nella 29a giornata del campionato di serie D girone C.

Gli ospiti rimangono sempre in vantaggio e i padroni di casa non riescono a raggiungere nemmeno il pari. L'1-0 arriva sul finire del primo tempo, mentre il raddoppio ad inizio ripresa. Poi è continuo alternarsi di reti fino al 4-5 finale. Il Montecchio trova i gol con Valenti, Visinoni, Garbero e Garcia Boix, autore di una doppietta, mentre per il Bassano vanno a segno Cecchin, Fagan e Zuin, autore di due reti.

Giornata storta in fase difensiva per i padroni di casa, mentre la squadra di Cacciatore è brava a sfruttare le occasioni. Tre punti preziosi per il Montecchio in chiave salvezza, mentre il Bassano rischia di perdere la seconda posizione.