Bassano-Montecchio Maggiore: è giorno di derby

Alle 14.30 il Bassano riceve il Montecchio Maggiore al Mercante, per il derby valido come 29a giornata del campionato di Serie D girone C. I padroni di casa vogliono ipotecare i playoff, o magari provare a prendersi il secondo posto, mentre gli ospiti cercano punti salvezza.



Il Bassano arriva all'appuntamento con assenze pesantissime: il cannoniere Taiwo è fermo per un turno di squalifica, il vicebomber Forte è ancora in infermeria con la spalla fuori uso, mentre il difensore Zanata è indisponibile causa influenza. Anche il centrocampista Simeoni è in forte dubbio per un virus intestinale. Nel turno precedente il Bassano ha vinto lo scontro diretto sul campo del Treviso, mentre il Montecchio Maggiore ha battuto la Luparense.