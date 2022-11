Arzignano-Vicenza: formazioni probabili per il derby in posticipo al Dal Molin

E’ molto probabile che mister Modesto metta in campo oltre a Valietti anche Zonta ritornato tra i ranghi e in attacco un tridente con Ferrari al centro e Dalmonte e Rolfini a sostenerlo. Mister Bianchini invece in attacco è probabile che opti per Cester dietro alle due punte Grandolfo e Parigi