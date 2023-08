Allianz Vicenza: Partita ufficialmente la stagione 2023-24

È iniziata la stagione 2023-24 della Civitus Allianz Pallacanestro Vicenza 2012 che la vedrà impegnata nel nuovo campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

La squadra al completo si è radunata nel pomeriggio del 17 agosto al palasport Città di Vicenza per un primo allenamento di preparazione fisica e con la palla. A seguire la cena ufficiale iniziale.

Roster

Confermati il playmaker Valerio Cucchiaro, la guardia Andrea Ambrosetti, l’ala Luca Brambilla, insieme al capitano Stefano Cernivani e alla bandiera vicentina Andrea Campiello.

I nuovi arrivi sono l’esterno Diego Terenzi e il lungo Luca Antonietti, provenienti dal Legnano, il centro di 205 cm Alessandro Riva giunto da Casale Monferrato e il 18enne play/guardia nel giro delle Nazionali azzurre giovanili Giovanni Brescianini, ex Bassano e Udine.

Della prima squadra faranno parte anche i giovani del vivaio Nicholas Carr, Andrea Pavan e Alberto Pendin, già visti in campo la scorsa stagione, mentre da quest’anno sarà aggregato in pianta stabile Mattia Fall classe 2004. Prenderanno parte agli allenamenti anche due ragazzi dell’Under 19 Eccellenza Alessio Mazzuoccolo (2007) e Tommaso Beltrame (2006).

Staff

Confermato il capo allenatore Manuel Cilio, alla sua seconda stagione sulla panchina di Vicenza, che avrà come assistenti Hattab Dridi, anche allenatore dell’Under 19 Eccellenza, e Giorgio Russo.

Nuovo preparatore atletico sarà Riccardo Rossato, ex Altavilla e nuovo dirigente accompagnatore per le partite casalinghe, Massimo Carta. A coordinare tutto il team manager Andrea Tona.

Le dichiarazioni

Il direttore generale Renzo Stella: “Puntiamo a fare del gruppo la nostra risorsa, per un’unica testa che ragiona in campo e fuori. Vogliamo fare bene divertendoci e facendo divertire il pubblico. Ci aspettiamo molto entusiasmo e molta voglia di lavorare dai nostri giocatori e staff. Il nostro motto d’altronde è Hic Sunt Leones”

Coach Manuel Cilio: “La scorsa stagione abbiamo ottenuto un risultato davvero importante come l’ammissione alla nuova B Nazionale. Quindi è stato facile accettare la proposta di Vicenza anche per la prossima stagione. Sono carico e pieno di entusiasmo, sarà una sfida difficile visto il livello delle avversarie che andremo ad affrontare, ma questo non fa altro che dare ancora più stimoli. Spero che ci sarà ancora tutto quel meraviglioso pubblico che ci ha seguito e sostenuto tutto l’anno”.

“Questo girone è indubbiamente impegnativo – aggiunge il tecnico – per le lunghe trasferte che dovremo affrontare e per il livello delle avversarie. Ma sapevamo che la B Nazionale sarebbe stata molto più impegnativa sotto tanti punti di vista. Questo non ci spaventa, anzi, ci dà una grande motivazione a fare il meglio possibile”.

Il capitano Stefano Cernivani: “Dopo aver passato la maggior parte della scorsa stagione senza poter giocare con i miei compagni di squadra è riduttivo dire che non vedo l’ora di ricominciare. Sono molto contento di poter proseguire la mia carriera a Vicenza, una società che reputo ormai una seconda casa. Sono sicuro che faremo il possibile per poter continuare il percorso iniziato la scorsa stagione, contando di avere sempre con noi lo spettacolare e caloroso pubblico avuto quest’anno”.

Il nuovo acquisto, l’esperto Diego Terenzi: “Sono molto felice di poter passare un anno a Vicenza! Mi hanno parlato molto bene della società e della città e questo ha facilitato la mia scelta. Sarà un campionato difficile sotto tanti punti di vista ma sono sicuro che con l’aiuto di tutti potremo toglierci tante soddisfazioni. Ci vediamo al palazzetto!”

La nuova Serie B nazionale nel 2023/24 sarà a 36 squadre, divise in due gironi. Saranno 34 gare di stagione regolare e sono previsti dal calendario sei turni infrasettimanali.

Al termine della stagione le prime otto classificate giocheranno i playoff per la serie A2, chi si qualifica dalla nona alla tredicesima piazza ottiene la salvezza diretta. L’ultima classificata retrocede in serie B interregionale,

Giocheranno i playout le squadre dal 14° al 17° posto per determinare la seconda retrocessione.

La Civitus Allianz esordirà il 1 ottobre davanti al pubblico amico affrontando Chieti, squadra appena scesa dalla serie A2. Sabato 7 la trasferta a Mestre per il primo derby stagionale (sotto il calendario completo).

Le partecipanti del GIRONE B

Lions Bisceglie

Caffè Mokambo Chieti Basket 1974

Ristopro Janus Basket Fabriano

Blacks Raggisolaris Faenza

Andrea Costa Imola

Virtus Imola

General Contractor Basket Jesi Academy

Luxarm Virtus Lumezzane

Gemini Basket Mestre 1958

Logimatic Group New Flying Balls Ozzano

Antenore Energia Virtus Basket Padova

OraSì Basket Ravenna

Liofilchem Pallacanestro Roseto

Tecnoswitch Pallacanestro Ruvo di Puglia

Allianz Pazienza Cestistica San Severo

Rucker San Vendemiano

CJ Basket Taranto

Civitus Allianz Pallacanestro Vicenza 2012