Serie B1, spareggi: Civitus Allianz Vicenza conquista gara-3 e con Lumezzane va in vantaggio nella serie per 2-1

Una partita che rimarrà negli annali della società e nella memoria degli spettatori presenti sugli spalti del palasport "Antonio Concato" di Vicenza. Venerdì 19 maggio in serata la Civitus Allianz ha vinto gara 3 e si è portata in vantaggio con il 2-1 con Lumezzane nella serie per conquistare la B1.

Domenica 21 maggio 2023 alle ore 18 ancora in terra berica il quarto atto della serie.

GARA-3 TRA VICENZA E LUMEZZANE

I biancorossi sono stati protagonisti prima di tutto di una rimonta: erano finiti sotto 0-8 in due minuti e fino all’ultimo minuto del primo quarto il tabellone segnava un impietoso 1-22. Poi il primo sussulto d’orgoglio di un gigantesco Cucchiaro, in campo per 48 minuti con polmoni e cuore d’acciaio. Lumezzane però per tre quarti tiene sotto controllo la partita con un largo vantaggio sopra i veneti. La testa sembra già alla decisiva gara 4, ma i valgobbini non hanno fatto i conti coi siluri di Brambilla e Petrucci che trafiggono le certezze rossoblu: l’11-0 di parziale lancia la "torcida" dell’ultimo quarto, non adatta ai deboli di cuore.

Il palazzetto di Vicenza s’infiamma e la "remuntada" dei padroni di casa é compiuta a pochi minuti dalla fine, con sorpasso di 2 a 23 secondi dalla sirena, ma Dilas è glaciale dalla lunetta e pareggia.

Nel supplementare coach Cilio deve fare a meno di Ianuale, acciaccato insieme ad Ambrosetti, costretto ad uscire per raggiunto limite di falli. Si segna pochissimo, ma la Civitus stringe i denti ed è avanti di 3: Perez però pareggia con un canestro da campione allo scadere. Nel secondo overtime Tomcic al 48′ trova il suo primo canestro di tutta la partita e sigilla l’esaltante successo con il pubblico in visibilio. Suona finalmente la sirena finale dopo oltre due ore di gara da rimanere a bocca aperta e con la testa in subbuglio, una festa straordinaria di pallacanestro.

Appuntamento a domenica 21 maggio 2023 alle ore 18 al palasport Antonio Concato di Vicenza per gara-4 con Vicenza che in caso di vittoria chiude la serie conquistando la nuova B1.

TABELLINO - Civitus Allianz Vicenza – LuxArm Lumezzane 81-76 (7-22, 15-14, 20-16, 23-13, 16-11)

CIVITUS ALLIANZ VICENZA: Niccolò Petrucci 23 (4/7, 5/11), Valerio Cucchiaro 22 (9/18, 0/1), Riccardo Bassi 10 (4/5, 0/0), Luca Brambilla 10 (2/7, 2/5), Andrea Ambrosetti 8 (2/6, 0/8), Nicolo Ianuale 5 (2/3, 0/1), Dorde Tomcic 3 (0/4, 1/3), Andrea Zocca 0 (0/2, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0), Stefano Cernivani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 23 – Rimbalzi: 38 7 + 31 (Luca Brambilla 10) – Assist: 10 (Valerio Cucchiaro 5)

LUXARM LUMEZZANE: Samuel Dilas 26 (10/13, 0/1), Daniele Perez 22 (2/5, 5/10), Daniele Mastrangelo 14 (3/7, 2/8), Edoardo Maresca 5 (1/3, 1/4), Daniele Ciaramella 5 (1/3, 1/2), Andrea Scanzi 2 (1/5, 0/6), Massimiliano Fossati 2 (1/3, 0/0), Luca Dalco’ 0 (0/3, 0/0), Stephane Djiya 0 (0/1, 0/0), Ludwig gustav Tilliander 0 (0/0, 0/0), Nicolo’ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 49 6 + 43 (Edoardo Maresca 11) – Assist: 11 (Andrea Scanzi 4)