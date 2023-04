Serie B: La Civitus Allianz Vicenza torna al successo in un PalaCalafiore senza pubblico

Torna al successo la Civitus Allianz Vicenza che supera agevolmente la Viola Reggio Calabria. Una gara giocata senza pubblico, tra cui un gruppo arrivato da Vicenza, che a pochi secondi dalla palla a due é stato fatto uscire per questioni di sicurezza dal palaCalafiore, storico palazzo intitolato a Francesco Calafiore, giornalista sportivo reggino.

L’avvio é a punteggio basso, Cucchiaro e Brambilla con due triple danno il primo allungo berico, poi due entrate di Cucchiaro e Giaquinto siglano il +10 e Petrucci da tre firma il 9-22 a tabellone. I padroni di casa rimontano e siglano il pareggio con il neo arrivato Yusif, lungo 22enne che giganteggia sotto canestro. Bassi risponde coi suoi ganci di sinistro e un 5-0 firmato da Ambrosetti (10 punti già all’intervallo) e una tripla dall’angolo Ianuale ridanno il +10 per gli ospiti.

Nel secondo tempo la Civitus amministra il vantaggio contro una Viola che tira i remi in barca in difesa: Cilio mette in campo per tanti buoni minuti Carr che lo ripaga con 6 punti e si fa valere anche in difesa.

Domenica prossima Vicenza tornerà a giocare in casa dopo oltre un mese contro Desio, già battuto all’andata.

Pall. Viola Reggio Calabria - Civitus Allianz Vicenza 62-76 (13-22, 21-23, 14-17, 14-14)

Pall. Viola Reggio Calabria: Stefano Spizzichini 11 (4/8, 0/1), Michelangelo Laquintana 11 (1/5, 3/5), Simone Farina 10 (2/5, 2/6), Hamza Yusuf 8 (2/5, 0/0), Federico Bischetti 7 (2/5, 1/4), Amar Balic 6 (0/3, 2/7), Davide Marchini 5 (1/3, 1/7), Amedeo Tiberti 4 (2/6, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0), Michele Corsaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 16 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Hamza Yusuf 7) - Assist: 12 (Amar Balic 5)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Ambrosetti 16 (3/6, 2/8), Luca Brambilla 13 (2/4, 3/5), Riccardo Bassi 12 (6/6, 0/0), Nicolo Ianuale 11 (4/8, 1/1), Valerio Cucchiaro 9 (2/4, 1/3), Niccolò Petrucci 6 (0/0, 2/8), Nicholas Carr 6 (3/4, 0/0), Francesco Giaquinto 2 (1/2, 0/1), Dorde Tomcic 1 (0/2, 0/0), Andrea Zocca 0 (0/2, 0/2)

Tiri liberi: 7 / 11 - Rimbalzi: 42 5 + 37 (Valerio Cucchiaro 8) - Assist: 11 (Valerio Cucchiaro 4)