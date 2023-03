Serie B: La Civitus Allianz Vicenza cade a San Vendemiano. Seconda sconfitta consecutiva

Squadra in casa

Squadra in casa BP Vicenza

Seconda sconfitta consecutiva per la Civitus Allianz Vicenza, che al Pala Saccon, cade contro la Rucker San Vendemiano.

I padroni di casa partono meglio con un primo quarto in cui trovano con continuità la via del canestro dando il primo strappo alla gara. Vicenza non ci sta e prova a rimanere attaccata. Nella ripresa, infatti, gli ospiti registrano la difesa e provano a ricucire lo svantaggio.

Nella ripresa la Rucker prova a scappare toccando la doppia cifra di vantaggio su una Vicenza che fatica a trovare con continuità la via del canestro. Vicenza mette energia e punti ad inizio del quarto periodo ma Baldini, Dieng e Sanguinetti firmano il break di 11-2 che manda i titoli di coda e San Vendemiano tiene e porta a casa due punti importantissimi.

Rucker San Vendemiano - Civitus Allianz Vicenza 78-70 (23-14, 16-17, 20-15, 19-24)

Rucker San Vendemiano: Giacomo Baldini 20 (3/6, 4/6), Giacomo Sanguinetti 13 (1/1, 3/7), Jacopo Vedovato 11 (4/7, 0/0), Matteo Nicoli 10 (2/5, 1/2), Omar Dieng 9 (3/5, 1/3), Damir Hadzic 6 (0/2, 2/2), Matteo Palermo 5 (2/3, 0/1), Samuel Sackey 4 (2/6, 0/0), Enrico maria Gobbato 0 (0/1, 0/3), Alessandro Abramo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Jacopo Vedovato 9) - Assist: 15 (Giacomo Sanguinetti 7)

Civitus Allianz Vicenza: Nicolo Ianuale 12 (2/4, 2/5), Dorde Tomcic 10 (3/5, 1/2), Andrea Ambrosetti 10 (4/6, 0/4), Francesco Giaquinto 8 (1/2, 2/2), Luca Brambilla 7 (2/7, 1/4), Valerio Cucchiaro 7 (2/6, 1/5), Andrea Campiello 6 (2/5, 0/0), Niccolò Petrucci 6 (1/1, 1/7), Riccardo Bassi 2 (1/3, 0/0), Andrea Zocca 2 (1/1, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Dorde Tomcic, Luca Brambilla, Andrea Campiello 5) - Assist: 6 (Valerio Cucchiaro 2)