Davide Ghiotto sale sul tetto del mondo: è oro nei 10mila metri

Il vicentino Davide Ghiotto firma una nuova impresa, ai Mondiali di Calgary, in Canada, vince l'oro nei 10 km di ice skating e sigla il nuovo primato italiano, abbassando il tempo di 3”. Argento per Bloemen e bronzo per Fish a 8”20 e 9”80 con dei distacchi enormi.

Sul ghiaccio dell'Olympic Oval di Calgary, il trentenne veneto si è messo al collo la terza medaglia d'oro iridata della carriera. Bissando il successo di Heerenveen, in Olanda, e aggiornando il suo bottino individuale a 5 medaglie conquistata in carriera nella massima competizione. Ghiotto è oggi al pari di Enrico Fabris, pattinatore azzurro, anche lui vicentino, in termini di medaglie.