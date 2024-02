Speed skating, Davide Ghiotto entra nella storia: "Non svegliatemi"

A Quebec City, in Canada, l'atleta vicentino Davide Ghiotto è entrato nella storia del pattinaggio conquistando la classifica generale di Coppa del Mondo nelle lunghe distanze; mai un italiano aveva centrato un simile traguardo.

Ebbene sì, Davide Ghiotto ha conquistato la Coppa del Mondo grazie al secondo posto sui 5000 metri maschili, dietro (di soli 3″31) al canadese Ted-Jan Bloemen, che ha vinto ritoccando il record della pista. Ai piedi del podio l'altro italiano in gara Michele Malfatti.

Un'emozione unica per l'atleta vicentino, condivisa sui social, dove ha ringraziato tutti per il supporto e ha commentato con un semplice "Non svegliatemi".