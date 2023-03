Speed Skating: il vicentino Davide Ghiotto è argento mondiale sui 5000 metri

I mondiali di pattinaggio in velocità (speed skating) si aprono in Olanda al meglio per i colori azzurri. Il filosofo vicentino 29enne Davide Ghiotto dopo il bronzo olimpico (un anno fa a Pechino) si guadagna la prima medaglia ai mondiali: è l’argento sui 5000 metri. Meglio di lui solo il favorito di casa, l’olandese Patrick Roest che copre la distanza con 6’08”94; Ghiotto dietro a soli 2” e una manciata di centesimi (6’11”12) e terzo il belga Bart Swings (6’13”06). L'altro azzurro, Andrea Giovannini, ha concluso al 15esimo posto con il crono di 6’26”52. Per i colori azzurri è un’impresa vera riuscire ad andare a podio nel tempio olandese del pattinaggio di velocità ad Heerenven.

Sotto un'immagine di Davide Ghiotto di qualche mese fa