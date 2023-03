Speed skating: magico il vicentino Davide Ghiotto, è oro mondiale nei 10000 metri

Una domenica col botto quella di Davide Ghiotto, 29 anni di Zovencedo (Vicenza) che ai mondiali di Heerenveen in Olanda centra l’oro nei 10mila metri del pattinaggio sul ghiaccio di velocità. E’ il primo titolo mondiale per l’Italia sulle singole distanze di speed skating. Il secondo azzurro, Andrea Giovannini è arrivato ottavo.

Ghiotto copre la distanza dei 10 km in 12’ 41”35 che rappresentano anche il record italiano: ha migliorato infatti il precedente record che gli apparteneva di oltre 3” (era 12’45”10).

Nella gara mondiale di oggi domenica 5 marzo 2023 secondo è l’olandese Jorrit Bergsma (in 12’55”64) distanziato da Ghiotto di ben oltre 14”, e terzo il canadese Ted-Jan Bloemen, oltre i 20” dal vicentino (13’01”84).



Per Ghiotto è stato un anno in crescendo: dal bronzo alle Olimpiadi, all'argento nei 5 km ai Mondiali e ora l'oro nei 10 km sempre ai Mondiali, con migliroe risultato di sempre per l'Italia e record assoluto iridato nello speed skating.