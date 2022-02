Boxe: il titolo dell'Unione Europea è di Luca Rigoldi

Luca Rigoldi, il pugile di Thiene di 28 anni, questa sera ha indossato la cintura del campione dell'Unione Europea, sconfiggendo per KO il campione di Francia suo coetaneo Hugo Legros. Il combattimento si è interrotto ad 1'24" della nona ripresa. Il francese ha sofferto particolarmente il montante sinistro del pugile berico all'altezza del busto, un colpo che se ripetuto fa perdere fiato a chi lo subisce.

Le vittorie per Rigoldi in carriera sono ora 26 di cui 9 maturate prima del limite.

Luca Rigoldi nel dicembre 2020 aveva perso il titolo europeo dei Supergallo a Milano contro lo sfidante Gamal Yafai, inglese di origini yemenite.

Dopo la sconfitta si è preparato duramente e con grande disciplina lo scorso autunno ha conquistato il primo gradino per intraprendere una scalata al titolo europeo: ha battuto ai punti a Reggio Emilia il detentore del titolo italiano Mattia De Bianchi.



Questa sera a Vicenza da campione italiano ha centrato la conquista del titolo dell'Unione Europea, sempre sotto la guida del maestro Freo.Nelle interviste post match Rigoldi ha ricordato che il prossimo passo sarà quello di riconquistare il titolo europeo assoluto.