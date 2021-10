Boxe, Luca Rigoldi ha conquistato il titolo di Campione italiano Supergallo

Ricomincia dal titolo italiano Supergallo il pugile professionista vicentino Luca Rigoldi, che ieri sera ha battuto ai punti il detentore Mattia De Bianchi in un match ad armi pari e molto intenso. Unanime il giudizio dei giudici che hanno dato tutti la vittoria a Rigoldi (93-97; 91-99; 94-96) che torna ad essere problamato campione italia Supergallo e "strappa" la cintura a De Bianchi. Un incontro equilibrato, corretto ed entusiasmante che ha visto il vicentino prevalere sull'emiliano nelle prime due riprese con De Bianchi un po' sorpreso dalla veemenza del pupillo del maestro Freo di Piove di Sacco (dove si allena Rigoldi). Nella parte centrale dell'incontro prevale a tratti il padrone di casa: Rigoldi subisce ma regge bene, e in chiusura nelle ultime due riprese dà il massimo per prevalere su De Bianchi.

Nella foto sotto (facebook) Luca Rigoldi negli spogliatoi con il maestro Freo: mostrano orgogliosi la cintura!