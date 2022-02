La grande boxe a Vicenza: il match per il titolo Unione Europea Supergallo tra Rigoldi e Legros

«Ho voluto fortemente che questo incontro si svolgesse qui a Vicenza, perché sono a casa mia, e ritengo doveroso riportare a in questa città il titolo. Ho iniziato con quello italiano e ora "combatto" per quello dell'Unione Europea. Prossimo passo l'Europeo assoluto!»

Lo ha dichiarato in municipio a Vicenza in sala degli stucchi il campione di boxe vicentino Luca Rigoldi che qualche anno fa oramai ha perso il titolo europeo e il 18 ottobre scorso ha iniziato la risalita con grande umiltà (dando a tutta l'Italia della boxe una grande lezione) dal titolo italiano dei Supergallo.

OGGI IN SALA DEGLI STUCCHI E NEL POMERIGGIO IL PESO

Oggi in sala degli stucchi di Palazzo Trissino, sede municipale, il Sindaco Francesco Rucco e l'assessore allo sport e vicesindaco Matteo Celebron hanno presentato gli ospiti, tra cui i due staff del francese Hugo Legros e di Rigoldi (il maestro Gino Freo in testa), lo sponsor Luigi Battistolli (Rangers, Gruppo Battistolli) e naturalmente l'organizzatore Andrea Scalise della Boxe Piovese (dove si allena da professionista Rigoldi) e il promotore Marco Loreni.

Oggi pomeriggio in un hotel della città vi sarà la cerimonia del peso (pre match).

Entrambi sono nati nel 1993.

IL PROGRAMMA DI VENERDI' SERA

Il programma di domani sera, venerdì 25 febbraio 2022, avrà inizio alle 19 con alcuni incontri ufficiali di pugili Pro, vi sarà anche la sfida tra Andrea Roncon, del Veneto, e Carlo De Novellis, della Campania per il titolo italiano pesi medi. Dalla Campania è presente una nutrita schiera di tifosi.

A partire dalle 22 e 40 circa, Rigoldi e Legros si contenderanno la cintura di campione dell'UE Supergallo in 12 round. L’incontro sarà trasmesso in diretta su RaiSport.

I BIGLIETTI ORA SOLO AL PALASPORT

La vendita online dei biglietti è sospesa; ultimi posti disponibili alla biglietteria del Palazzetto di via Carlo Goldoni a Vicenza.