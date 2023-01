Anima nera, il nuovo singolo anticipa il disco in uscita nel 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Si spengono le luci sul 2022 e subito la band vicentina Anima Nera le riaccende annunciando l'uscita del nuovo singolo Dorian Gray come preludio al nuovo lavoro discografico.

A marzo era uscito il singolo "Musica" in cui L’ecletticismo distintivo della band appare combinando sonorità genuinamente rock e istinti ritmici funk con accenni legati alla disco, cantando tutta la sensualità che la musica sa regalare.

Ora con il nuovo singolo tornano fortemente al rock, con riff graffianti ,una ritmica sempre battente​ e un'energia dirompente a dimostrare come il rock italiano sia più che mai vivo. La canzone dal titolo Dorian Gray parla della paura di invecchiare e della ricerca di mantenere cuore e anima sempre giovani nonostante l'avanzare degli anni. La canzone pubblicata con la bassanese SorryMom! È stata curata da Roberto Visentin per la parte di mixaggio produzione e Mastering, mentre la scrittura e gli arrangiamenti sono della band. In attesa di ascoltare questa nuova uscita che sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali a fine gennaio, vi rimando alla loro musica passata.

Link al video di MUSICA uscito a marzo 2022 di​ https://www.youtube.com/watch?v=O-o4cWZtE64 Social:​ https://www.facebook.com/ANIMA-NERA-598460003643205/

Spotify​ https://open.spotify.com/artist/4FOCxODi8pXDkVzcYFrNBR?si=CVoyLLu1TaCBnDUIrJLUlA&utm_source=copy-link