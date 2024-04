Clausola antifascista, il ripristino nel regolamento comunale che sa di Liberazione

Nel 2020 la Giunta comunale dell'allora sindaco Rucco decise di modificare la clausola antifascista dai regolamenti comunali della città. Quattro anni dopo, in Consiglio comunale si torna a discutere di tale norma e, a ridosso del 25 aprile, Festa della Liberazione d'Italia, ne viene deciso il ripristino con l'astensione di Fratelli d'Italia: “Vicenza merita di più del triste teatrino messo in scena da una sinistra sempre più distante dai reali bisogni dei cittadini e pertanto – fa sapere Alessandro Benigno – i consiglieri di Fratelli d’Italia che siedono in Sala Bernarda domani non parteciperanno al voto e abbandoneranno l’aula dinanzi l’inutile perdita di tempo. Il consiglio comunale deve occuparsi di risolvere i problemi della città e non divenire consesso di propaganda capziosa e strumentale”.

"Viene così rimarginata la ferita aperta allora e, soprattutto, viene ridata la dignità che merita alla nostra città - ha dichiarato Danilo Andriollo presidene Anpi Vicenza - alla quale è stata riconosciuta la medaglia d’oro al valor militare per il contributo dato alla Resistenza ed alla lotta di Liberazione. Le partigiane e i partigiani ci ricordano che la loro lotta è servita per conquistare la libertà di tutte e tutti, anche di chi li ha combattuti. Hanno però voluto scrivere in Costituzione che è bandito il fascismo in ogni sua forma. Questo è ciò che continuiamo a ribadire".

“Abbiamo assistito ad una discussione vuota su un provvedimento altrettanto vuoto, che ha condotto al ripristino di una clausola antifascista ipocritamente annacquata - ha dichiarato Gian Luca Deghenghi, portavoce della formazione cittadina di estrema destra finita più volte al centro di accuse di neofascismo - Tanto antifascismo parolaio e di maniera negli interventi da claudicante lezioncina democratica della maggioranza ed un sostanziale esercizio di equilibrismo in quelli della minoranza, sfociati in una pilatesca astensione dal voto. Ora che l’Amministrazione di sinistra è riuscita a piantare questa bandierina ed il sindaco a guadagnare una stelletta da far valere presso il suo partito nazionale di riferimento, speriamo che attuino un cambio di marcia occupandosi dei temi pratici sui quali i vicentini aspettano loro risposte da un anno, come quello della sicurezza cittadina. Speriamo non redigendo clausole apposite contro degrado urbano, spaccio , violenza, molestie, stupri, delinquenza e vagabondaggio, atte a sortire lo stesso effetto concreto di quella antifascista”.

Grande soddisfazione per il ripristino è stata invece espressa dalla Cgil di Vicenza: "perché porta a compimento una lotta di quasi cinque anni per affermare il valore politico, culturale, etico e sociale dell’antifascismo, fondamento della nostra preziosa e sempre attuale Carta costituzionale e garanzia dei valori della democrazia, della giustizia sociale e della libertà nel nostro paese"