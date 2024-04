Pedemontana Veneta senza traffico? Zanoni vede un buco «da otto miliardi»

I pedaggi registrati nel 2024 dalla Superstrada pedemontana veneta Spv sono poca cosa. E siccome il lucro mancato del concessionario privato va ripianato da palazzo Balbi è bene che l'amministrazione rinegozi senza indugio l'ultimo atto della convenzione oggi vigente siglata nel 2017. A chiederlo, in una nota al vetriolo pubblicata ieri 24 aprile, è il consigliere regionale veneto del Pd Andrea Zanoni (milita nell'opposizone di centrosinistra). Il quale peraltro alcuni giorni fa spiegato di voler portare la battaglia sul futuro ancora incerto della grande opera a Strasburgo quale candidato alle prossime elezioni parlamentari europee.

«UN POZZO SENZA FONDO»: LEGNATE A DE BERTI E RIZZOTTO

«La Spv - spiega l'inquilino di palazzo Ferro Fini - si conferma un pozzo senza fondo». I dati delle entrate «da pedaggio», rimarca Zanoni, volto di spicco dell'ala ecologista del partito, dopo l'apertura dell'ultimo tratto Malo-Montecchio Maggiore nel Vicentino non sono per nulla in linea con le aspettative della maggioranza di centrodestra a trazione leghista di che governa la Regione Veneto. Infatti l'assessore alle infrastrutture Elisa De Berti e la presidente della commissione ambiente e infrastrutture Silvia Rizzotto (entrambe in quota Lega), «in passato avevano dichiarato che il traffico sarebbe aumentato considerevolmente a seguito dell'apertura i quest’ultimo tratto e di conseguenza anche le entrate». Invece. attacca Zanoni, «i dati reali indicati negli atti che ho ricevuto» dimostrano il contrario. «Ciò significa che i costi della gestione della Pedemontana lieviteranno ulteriormente».

Appresso segue una doccia gelata delle cifre e dei numeri che il consigliere regionale ha ottenuto con una lunga serie di accessi agli atti agli uffici. «Nei primi due mesi del 2024 - si legge nella nota - le entrate da pedaggio sono state inferiori a 7 milioni al mese. Se questa tendenza si confermerà anche nei prossimi mesi, il buco creato dalla Pedemontana annualmente per i prossimi 39 anni ammonterà a 220 milioni in media: 300 milioni in media di canone annuo pagato dalla Regione alla Sis meno 80 milioni circa di entrare l'anno da pedaggi. Viste queste cifre, il debito complessivo al termine dei 39 anni» della concessione sottoscritta da palazzo Balbi con la italospagnola Sis, «sarebbe superiore agli otto miliardi di euro». Dati che il candidato definisce così «preoccupanti» da far «presagire nuovi tagli a settori come la sanità, la sicurezza stradale e il trasporto pubblico locale». L'opera che già è in esercizio (in foto il tratto nei pressi di Malo nell'Alto vicentino) connette Montecchio Maggiore nell'Ovest vicentino a Spresiano nel Trevigiano.

CONDIZIONI CAPESTRO «GRAVI RITARDI NELLA COSTRUZIONE»

L'esponente del Pd poi rincara la dose. «Non si può continuare e spendere risorse pubbliche a causa della convenzione capestro» siglata dal governatore leghista Luca Zaia con la Sis. «Propongo che si crei un tavolo di trattativa con il privato facendo pesare i gravissimi ritardi nella costruzione dell'opera, la mancata realizzazione delle opere di compensazione e di mitigazione, il mancato pagamento dei venti milioni di Iva che gli sono stati versati indebitamente e la cancellazione dell'esenzione del pedaggio per i cittadini dei settanta comuni trevigiani e vicentini interessati dall'opera».

Lo scopo di questo tavolo di confronto, secondo il consigliere, «dovrà essere» quantomeno «il dimezzamento del canone di gestione. Basterebbe prendere ad esempio i costi di gestione di un'altra tratta autostradale di pari lunghezza oggi gestita dalla Regione per dimostrare quanto sproporzionato sia il canone che stiamo pagando. In questo modo si limiterebbero i danni e si potrebbero investire nella sanità pubblica le risorse risparmiate». Tuttavia il democratico ne ha anche per il governo nazionale a Roma.

UN TENTATIVO «MALDESTRO»: LA BATTAGLIA IN EUROPA

Infine, rimarca appunto il consigliere regionale «in questi giorni è in atto il maldestro tentativo del ministro dei trasporti» il leghista Matteo Salvini, di prevedere «una tariffa unica nazionale per le strade in concessione utile solo a trasferire il buco finanziario del Veneto nelle casse dello Stato, meno male che l'Autorità nazionale dei trasporti, l'Art, ha denunciato l'insostenibilità di questa bizzarra operazione utile a Salvini per soccorrere Zaia. Se sarò eletto - conclude il consigliere porterò la questione sui tavoli della Commissione europea perché qui si tratta anche di violazione del diritto europeo». Non è la prima volta che Zanoni tratteggia uno scenario simile. Dei suoi timori erano stati messi nero su bianco in una lunga inchiesta di Today.it pubblicata il 26 febbraio. Ancora più recenti poi sono le preoccpazioni che riguadano lo stato di salute dei tunnel della Spv.