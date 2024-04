Birrificio vicentino trionfa al Barcelona Beer Challenge

L'ascesa della birra artigianale in Italia negli ultimi decenni ha trasformato piccole produzioni locali in birrifici di fama internazionale, attirando l'attenzione di appassionati di birra in tutto il mondo. In questo contesto di crescente apprezzamento e riconoscimento, il birrificio artigianale vicentino Ofelia ha brillato recentemente al "Barcelona Beer Challenge, per la prima volta in assoluto, un birrificio veneto conquista 4 medaglie in uno dei concorsi internazionali più importanti.

Lista Birre Premiate al Barcelona Beer Challenge

Illustri - Medaglia d'Oro (Categoria Golden Ale): Un'armoniosa fusione di note fruttate e una piacevole amarezza con un moderato tenore alcolico, rendono Illustri una birra quotidiana ideale, frutto della collaborazione con il festival dell'illustrazione Illustri.

Ride Coq Chili Peppers - Medaglia d'Argento (Categoria Spice and Herbs Beer): Un'espressione sperimentale unica che combina la freschezza del lemongrass con il calore del peperoncino Carolina Reaper, creata in collaborazione con lo chef vicentino Lorenzo Cogo.

The Dark Side of Saison - Medaglia d'Argento (Categoria Birre con Zuccheri Fermentabili Alternativi): Una birra che esplora l'utilizzo del miele come zucchero alternativo, conferendo un carattere distintivo e innovativo.

Uill iu Bai - Medaglia di Bronzo (Categoria American Pale Ale): Una delle prime birre create dal birrificio, costantemente perfezionata per soddisfare i gusti dei clienti e del fondatore Andrea Signorini.

Il Birrificio Ofelia

Situato a Sovizzo, in Veneto, il Birrificio Ofelia è attivo dal 2011 e ha saputo affermarsi come punto di riferimento nel panorama della birra artigianale italiana. Oltre a produrre birre apprezzate, Ofelia offre un'esperienza completa per gli amanti della birra con la sua tap room, dove è possibile assaporare 11 diverse birre alla spina accompagnate da panini e taglieri, e il Beerstrot nel cuore di Vicenza, con 15 birre alla spina e una selezione di hot dog artigianali e panini gourmet. “Siamo molto molto soddisfatti del risultato avuto in questa competizione internazionale” spiegano Andrea Signorini e Lisa Freschi titolari del birrificio. Il Birrificio Ofelia continua a essere un esempio dell'eccellenza della birra artigianale italiana, confermando che l'innovazione e la fedeltà alle tradizioni possono andare di pari passo nel creare prodotti di qualità superiore che conquistano palati in tutto il mondo.