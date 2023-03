Progetto Avis: "Scuola Veneto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il Progetto Scuola AVIS Veneto ha portato all'interno dell'Istituto Comprensivo "Carlo Ridolfi" di Lonigo una nuova esperienza di DONAZIONE a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno partecipato a questa iniziativa. La donazione, non solo intesa come "donare il sangue", ma anche donare parte del proprio tempo libero quotidiano agli altri. AVIS Comunale di Lonigo ringrazia il Vicario Prof. Enrico Zamboni, i docenti delle scuole Primarie “A. Giusti" di Almisano e "San Giovanni Bosco” di Madonna di Lonigo per aver permesso ad AVIS Veneto di promuovere all'interno dell’Istituto Comprensivo questo importante messaggio altruistico. Un ringraziamento particolare a tutti gli operatori del progetto Scuola AVIS Veneto, che in questi tre mesi hanno dato il loro prezioso contributo. Un doveroso pensiero di gratitudine va anche all' AVIS Provinciale di Vicenza, …senza il suo supporto tutto questo non si sarebbe potuto svolgere.