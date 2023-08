Venti malati al rene lasciati senza «trasporto in ospedale»: l'Ulss 7 sulla graticola

«Il diritto al trasporto dei pazienti dializzati è stabilito dai livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti Lea, ed è parte integrante della terapia, indifferibile e salvavita, della dialisi. La decisione dell'Ulss 7 Pedemontana di togliere la gratuità a tutti i pazienti, garantendola solo per gli allettati, lasciandoli così soli nel farsi carico dei costi di trasferimento tra casa e ospedale, va in netto contrasto con la tutela di questo diritto». È questo l'incipit di una dura presa di posizione contenuta in una nota diramata ieri 22 agosto da Chiara Luisetto, consigliera regionale veneta del Pd che milita tra le fila della opposizione.

IL J'ACCUSE

L'esponente democratica vicentina, che da tempo denuncia uno stato di cose che considera inaccettabile, punta quindi l'indice nei confronti dell'Ulss 7 che ha sede nell'Ospedale di Bassano del Grappa e che è capitanata dal direttore generale Carlo Bramezza. «Poiché da settimane - attacca la consigliera - la situazione è in stallo e poiché non ci sono risposte per i pazienti, ho ritenuto necessario intervenire nuovamente, questa volta con un atto formale ovvero indirizzato alla giunta regionale una interrogazione. Si tratta di un problema che rimane irrisolto, malgrado nella vicina Ulss 8 sia stata scelta una strada che va a tutelare i pazienti. Il riconoscere, quasi a titolo risarcitorio per il mancato trasporto, un contributo pari ad un quinto del costo benzina per il numero dei chilometri percorsi, non è una soluzione accettabile. Bisogna evitare in tutti i modi che i costi si scarichino su pazienti o su quei comuni che non vogliono abbandonare chi deve sottoporsi a dialisi. Bisogna evitare ogni forma di disparità tra territori».

LA PATOLOGIA E LA TERAPIA

Più nel dettaglio la dialisi è la terapia di natura fisico-chimica, realizzata con l'ausilio di un macchinario ad hoc, alla quale vengono sottoposti i soggetti afflitti da una grave patologia del rene che nel caso di specie è impossibilitato a smaltire l'urea presente nel sangue. La quale come prodotto di scarto del metabolismo interno di norma andrebbe in ultimo espulsa dall'organismo con l'urina. Per lo più senza dialisi il malato affetto dalle patologie che necessitano questo tipo di cura, a meno di un trapianto quando possibile, è destinato spessissimo a morte certa.

DUE QUESITI

Ad ogni modo proprio perché preoccupata dalla situazione nell'interrogazione Luisetto rivolge due domande all'assessore regionale alla sanità Emanuela Lanzarin. Con la prima si chiede se la titolare del referato si attiverà presso la dirigenza dell'Ulss7 affinché venga ripristinato «con effetto immediato il diritto alla gratuità del trasporto per i pazienti dializzati».

SERVE UNA «RISPOSTA CONCRETA»

Nel secondo quesito, si chiede se l'assessore leghista Lanzarin darà attuazione a tutte «le azioni necessarie a garantire tale diritto in modo capillare e uniforme sul territorio veneto». Alla fin fine, rimarca Luisetto, «parliamo di poco meno di venti ammalati». I quali ora si troverebbero «in grave difficoltà nell'accedere alle cure». Pertanto serve «subito una risposta concreta» anche perché «va rispettata la dignità di queste persone» conclude l'esponente del Pd.