Joe Formaggio ancora sulla graticola

Il sindaco di Albettone Francesca Rigato dovrebbe prendere posizione rispetto alla recenti esternazioni del consigliere regionale di Fdi Joe Formaggio, che per inciso è anche consigliere albettonese nonché ex sindaco del piccolo centro della Bassa vicentina. Soprattutto il primo cittadino dovrebbe spiegare quali siano gli edifici che il suo predecessore avrebbe fatto murare per evitare che nel territorio comunale allignassero immigrati con intenzioni poco raccomandabili. Il sollecito nei confronti di Rigato è stato protocollato ieri 4 settembre ed è firmato da tre consiglieri di opposizione ossia Raissa Balsemin, Luca Trissino e Alex Zaffonato. I tre peraltro usano parole sprezzanti nei confronti dell'uscita di Formaggio, addidato da più parti come razzista. I consiglieri di opposizione si dicono stanchi «stanchi di venire coinvolti a tappeto» in qualità di albettonesi e di essere de facto etichettati, proprio a causa di qui commenti «come razzisti e indefessi commilitoni delle sparate piu? vili e antidemocratiche» in una sorta di «catalogazione». Le dichiarazioni «di stampo razzista» secondo i suoi detrattori rese da Formaggio a Rete Veneta il 31 di agosto avevano scatenato una ridda di reazioni comprese quelle dell'Anpi.