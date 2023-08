Joe Formaggio spara ancora ad alzo zero sui migranti: "Voglio vedere la maggioranza di veneti con la pelle bianca"

Torna Joe “mitraglia” Formaggio e tornano sopratutto le sue “boutade” se così si vogliono chiamare quelle sue esternazioni che, inevitabilmente lo portano sempre alla stessa accusa: razzismo. L’ultimo show, finito subito alla ribalta della cronaca, è andato in scena lunedì durante la trasmissione Focus di Rete Veneta. Sul “mirino” (l’ex sindaco di Albettone è diventato famoso anche per una foto sui social in cui imbracciava un mitra) ancora una volta i migranti.

Dopo aver sparato a zero contro di loro e contro la rete di solidarietà, Joey è passato alla carica, a fine trasmissione, con una frase che si commenta da sola: “Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti che siano di pelle bianca. Posso dirlo o no? La gente la pensa così”, per poi continuare: “In viale Milano a Vicenza ero l’unico bianco, non voglio vedere il Veneto con la maggioranza di cittadini di colore scuro”.

Durissima la replica del consigliere Pd Andrea Zanoni, anche lui ospite di Rete Veneta: "Ma se sei marrone" ha detto in trasmissione il dem, per poi aggiungere, il giorno dopo, con un post su Facebook: “Joe Formaggio, ha pronunciato delle affermazioni razziste molto pesanti relative a discriminazioni sul colore della pelle.Credo che i suoi compagni di partito, a cominciare da Meloni, dovrebbero condannare pubblicamente queste gravi e intollerabili dichiarazioni di stampo chiaramente razzista”.

Dal canto suo, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha fatto di certe affermazioni un cavallo di battaglia. In una perfetta salsa di orgoglio veneto, propaganda e razzismo (è stato condannato nel 2018 per odio razziale) Joe Formaggio è sempre presente nei dibattiti televisivi quando si parla di argomenti molto difficili e complessi come l’immigrazione. Questa volta, proprio sul tema, Joey ha però fatto una promessa pubblica: “Se alla fine del mandato il Governo non ha fatto qualcosa per i migranti, Joe Formaggio saluta tutti”.