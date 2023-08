Ustionato facendo il barbecue, gravissimo 34enne

Gravissimo incidente domestico la mattina di Ferragosto a Bolzano Vicentino con il bilancio di un 34enne americano ricoverato in rianimazione all'ospedale di Vicenza a causa delle ustioni riportate mentre accendeva il barbecue in terrazzo. La fiammata ha scaturito anche un incendio. Il rogo è scoppiato verso le 11:30 in un appartamento di un condomino in via Generale dalla Chiesa e ha interessato il tetto - che è crollato a causa delle fiamme - e l'abitazione, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni, l'uomo, probabilmente utilizzando un prodotto infiammabile per accendere la griglia, è stato colpito da un ritorno di fiamma riportando ustioni di secondo grado su un quarto del corpo. Sul posto sono arrivati i pompieri e un'ambulanza del 118 che ha stabilizzato la vittima, attualmente ricoverata in condizioni critiche al nosocomio berico. I sanitari stanno decidendo se verrà trasportato in un centro per i Grandi Ustionati a Padova o a Verona.

I vigili del fuoco accorsi da Vicenza, Bassano con i volontari di Thiene con 3 autopompe, 3 autobotti, l’autoscala e 15 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo generalizzato di tutta la struttura di sei appartamenti. Un vigile del fuoco vittima di un colpo di calore è stato assistito sul posto da un’ambulanza del Suem e si è subito ripreso.

Gravi i danni all’appartamento e la copertura di tutta la struttura, che è stata evacuata dalle altre cinque famiglie che abitano nella palazzina, dichiarata inagibile. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di verifica di eventuali focolai residui e la bonifica dell’incendio. Una colonna di fumo nero, visibile a distanza, si è alzata sopra al cielo di Ferragosto.