Esce di strada con l'auto e finisce contro tre mezzi in sosta: feriti conducente e passegera

Domenica, intorno alle 14, un 85enne di Dueville, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua auto, una Peugeot 3008. L'anziano stava percorrendo viale della Repubblica, con direzione Montecchio Precalcino quando, giunto all'altezza della stazione di servizio, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada andando ad impattare contro un furgone ed altre 2 autovetture che erano in sosta sul lato destro, senza nessuna persona a bordo.

Una delle autovetture è stata trascinata dalla Peugeot nell'adiacente fossato.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco per liberare la passeggera della Peugeot, che era rimasta incastrata. Conducente e passeggera dell'autovettura Peugeot sono stati trasportati, in codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza.

Rilievi e regolazione traffico a cura della Polizia locale Nordest Vicentino.