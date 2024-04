Schianto tra auto in A31, feriti una bimba ed un ragazzo

Sabato sera, intorno alle 22, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in A31, all'altezza di Thiene.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Thiene e Schio. Soccorsi dal personale sanitario una donna, una bambina di 13 anni ed un ragazzo di 18 anni a bordo di un veicolo ribaltatosi: tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Nell'altro veicolo coinvolto c’erano altre due persone, di cui una è stata trasporta in ospedale a causa di traumi multipli.

Sul posto anche due pattuglie della Polizia stradale per i rilievi del sinistro, il tratto interessato dall'incidente ha comportato il blocco della circolazione in direzione Vicenza per circa un’ora e mezzo.

L’intervento dei Vigili del fuoco è terminato alle 4.