Schianto tra auto, dopo l'urto una perde il controllo e si ribalta

Poco dopo le 12 si domenica, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Thiene.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dagli agenti della consorzio NE.VI., intervenuti sul posto per i rilievi, un 56enne di Montecchio Precalcino, alla guida di autovettura Renault Scenic, mentre stava percorrendo via Cà Orecchiona, in direzione Thiene, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l'urto con una Mazda condotta da un 50enne di Thiene, in manovra per immettersi sulla carreggiata. A seguito dell'urto il conducente della Renault Scenic ha perso il controllo del mezzo finendo per cappottarsi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per liberare gli occupanti dell'auto e mettere in sicurezza i veicoli. Le due ambulanze del Suem 118 hanno soccorso agli occupanti della Renault Scenic, trasportati in codice giallo all'ospedale di Santorso.