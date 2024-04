Colpisce «il fratello»: arrestato «per tentato omicidio»

Alcuni giorni fa a Thiene i carabinieri hanno arrestato un 35enne con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, che patiti alcuni colpi (forse alcune martellate), non sarebbe in pericolo di vita, è il fratello della persona fermata. Questo è quanto riportato in una nota diffusa oggi 15 aprile dagli stessi militari.

Nel dispaccio peraltro non si fa menzione dei nomi delle persone coinvolte né del movente alla base del delitto, né del giorno esatto del fermo. Si conosce di contro il quartiere (la zona «di via San Vincenzo») in cui la pattuglia dei carabinieri thienesi, supportata da una seconda partita dal comando di Breganze, sarebbe immediatamente intervenuta a seguito di una segnalazione «al 112»: secondo la quale alcuni astanti avrebbero notato una persona che «con fare sospetto» si aggirava nei paraggi brandendo «un martello».

Di più, stando ai militari, il puntuale intervento delle pattuglie avrebbe permesso di intercettare l'uomo «senza fissa dimora» di cui non è stata comunicata la nazionalità: mentre la pronta escussione dei testimoni presenti in loco avrebbe permesso «di cristallizzare l'accaduto» consentendo de facto il fermo. Il 35enne peraltro sarebbe già noto alle forze dell'ordine. Ora l'indagato si trova già nel carcere di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima invece è stata trasportata rapidamente all'Ospedale di Santorso (nel riquadro) dove non solo non è in pericolo di vita, ma dove viene costantemente monitorata dal personale sanitario. In passato, in casi simili, il sindaco thienese Giampi Michelusi aveva espresso gratitudine alle forze dell'ordine del comprensorio nella loro opera di prevenzione e repressione del crimine.