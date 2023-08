Rubava le carte di credito inserendo uno straccio nella cassa automatica, espulso il "padrone" dei parcheggi

Era conosciuto come "Padrone del parcheggio" perché aveva fatto del richiedere continuamente denaro all'interno dei park la sua professione. Si tratta di un cittadino indiano (B.S. le iniziali) di 27 anni, volto noto alle forze dell'ordine, che nella giornata di mercoledì è stato scortato dalla polizia al centro permanenza per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo in provincia di Gorizia. L'uomo "lavorava" soprattutto all'interno del Park Matteotti e proprio dal quel parcheggio, il 27 luglio scorso, era arrivata una chiamata al centrale della questura perché un uomo, vedendo armeggiare l'indiano nei pressi della colonnina per il pagamento della sosta, si era avvicinato per tentare di fermarlo. Lo straniero ha quindi estratto un paio di forbici puntandole in direzione della persona intervenuta e, dopo averla minacciata e insultata, si è dato alla fuga in direzione di viale Giuriolo.

Il 27enne è stato fermato dalle volanti della polizia poco dopo, davanti al Teatro Olimpico, a suo dire intento a mendicare. Nell’occasione, è stato trovato in possesso di un coltello, di una forbice con lame lunghe 17 centimetri e di alcune carte di credito intestate ad altri soggetti e provento di furto. Le indagini effettuate dalla polizia di Stato hanno consentito di chiarire il suo modus operandi. Dopo aver inserito uno straccio all’interno della cassa automatica, l'indiano attendeva che gli utenti pagassero con carta di credito. Le vittime, non riuscendo a recuperarle, dopo vari tentativi si allontanavano e, a quel punto, il delinquente se ne appropriava.

Il ladro, nel 2021, era stato condannato a un anno di reclusione dal gip del tribunale di Vicenza per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, beneficiando tuttavia della sospensione condizionale della pena. Inoltre, era stato denunciato più volte dalla polizia ferroviaria per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto, gravitando all’epoca all’interno della stazione, aveva tentato ripetutamente di sottrarsi ai controlli. Nel maggio di quest’anno, infine, era stato coinvolto in una rissa tra connazionali, rimediando una coltellata al braccio, ma una volta in ospedale aveva rifiutato le cure e si era allontanato. Il questore ha quindi firmato nei confronti del 27enne un decreto di allontanamento dal territorio nazionale con contestuale ordine di trattenimento presso il centro di Gradisca, dove già ieri sera è stato scortato dagli agenti della questura in attesa di essere imbarcato nei prossimi giorni su un volo diretto in India.