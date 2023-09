Rapina alla sagra del baccalà, bottino da 29mila euro

Sono stati avvicinati da due malviventi e rapinati dell incasso di circa 29mila euro in contanti. È successo lunedì sera verso le 23:30, al termine dell'ultima serata della Festa del Bacalà di Sandrigo. A farne le spese una coppia di volontari con mansione di tesorieri.La donna, durante la rapina, è stata strattonata da uno dei ladri, finendo a terra e riportando delle contusioni guaribili in pochi giorni. Marito e moglie sono stati aggrediti all'esterno dello stand in piazza.

Dopo il colpo i due rapinatori, che si sono presentati a volto scoperto, sarebbero fuggiti su una macchina di colore nero facendo perdere ogni traccia. L'allarme è scattato immediatamente e le indagini per rintracciare i criminali, in corso di svolgimento da parte dei carabinieri di Thiene, si stanno ora concentrando sulle telecamere di sorveglianza poste ai varchi di una delle più importanti sagre del Vicentino, che anche quest'anno ha chiamato in cinque giorni migliaia di visitatori.