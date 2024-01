Boato nel cuore della notte, rapinatori fanno esplodere il bancomat: colpo da 15mila euro

Colpo da 15mila euro alla filiale della banca Bvr di via Vicenza ad Altavilla Vicentina. I malviventi hanno fatto saltare il bancomat nel cuore della notte tra venerdì e sabato utilizzando una "marmotta"; ovvero inserendo l'eplosivo all'interno degli sportelli. La defragrazione ha fatto saltare in aria gli sportelli e il forte boato ha svegliato i residenti della zona. L'allarme è stato immediato e sul posto si sono precipitati i carabinieri. Dei rapinatori, però, non c'era più nessuna traccia. Indagini dei militari in corso per risalire ai responsabili del furto. Ingenti danni alla filiale.