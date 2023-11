Pistolettata all'addome? La scientifica sul luogo del crimine

Gli investigatori della questura di Vicenza stanno indagando «a tutto tondo» per chiarire i contorni dell'episodio occorso ieri 15 novembre in serata tra strada Paradiso e strada Settecà nella periferia Est di Vicenza. Secondo quanto ricostruito sulle prime e secondo quanto risulta ad alcuni residenti un 20enne di origine nigeriana sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola all'addome sparato da un'altra persona, al momento ignota, nel parco giochi a ridosso del cimitero e della sagrestia della parrocchia. Il ragazzo, con lesioni significative allo stomaco, è ricoverato in condizioni gravi ma non disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Stamani la scena del crimine peraltro era stata ispezionata in lungo e in largo dagli incaricati della polizia scientifica la quale partecipa attivamente alle indagini sotto il coordinamento della procura della repubblica berica. Frattanto però si registrano già le prime reazioni fra i residenti. Fra questi oggi a mezzodì ha fatto capolino Giulia Gennaro che alle telecamere di Vicenzatoday.it ha parlato a lungo sia dell'episodio di strada Paradiso sia della situazione sicurezza in città. Gennaro ha spiegato come anche a Settecà, una zona un tempo tranquilla «siano in aumento gli illeciti tra spaccate e furti». Quest'ultima fa sapere che a suo giudizio l'attenzione dell'amministrazione comunale nei confronti della criminalità «stia scemando». Stamani nel quartiere c'era chi parlava di possibile regolamento di conti ma al momento in viale Mazzini e a Borgo Berga le bocche rimangono cucite.

ASCOLTA LA TESTIMONIANZA DI GIULIA GENNARO