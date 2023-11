VIDEO | «Spaccio e babygang: a Settecà è escalation»

Giulia Gennaro è una residente della zona di Settecà molto conosciuta nel quartiere alla estrema periferia est di Vicenza: anche perché alle ultime amministrative di primavera, pur non entrando in sala Bernarda, era «stata tra i candidati per la compagine di Fratelli d'Italia». Dopo il fatto di sangue registrato ieri proprio a Settecà Gennaro, oggi 16 novembre, era tra coloro che si sono precipitati in strada Paradiso, a pochi passi dalla parrocchia e dal campo di calcio, per cercare di capire «che cosa fosse accaduto la notte prima». Ai microfoni di Vicenzatoday.it la stessa Gennaro spiega come gli abitanti della zona siano preoccupati per un aumento della criminalità tra «spaccio, babygang e spaccate». Si tratta di una recrudescenza che secondo l'intervistata impensierirebbe soprattutto i più anziani.

