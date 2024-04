VIDEO | Caso Fis? «Omertà e un silenzio spaventoso»

Alberto Peruffo (collettivo Pfas.land), Massimo Follesa (coordinamento Covepa) e Daniele Mantiero (comitato Cast) ai microfoni di Vicenzatoday.it parlano di tre dossier ambientali di peso. In primis c'è il caso Miteni, un caso di contaminazione da Pfas o derivati del fluoro che ha colpito il Veneto centrale tra Padovano, Vicentino e Veronese. Poi c'è la contaminazione addebitata alla montecchiana Fis, che ha uno stabilimento anche a Lonigo. Per ultimo ma non da ultimo ci sono i casi della Superstrada pedemontana veneta e della costruzione in corso della Tav lungo l'asse Verona, Vicenza, Padova. Si tratta di dossier, che si intrecciano l'uno con l'altro, che i comitati definiscono bollenti e per questo ieri la rete ecologista del Veneto ieri 27 aprile ha promosso un presidio proprio a Montecchio Maggiore: Mantiero, Follesa e Peruffo, giustappunto ai microfoni di Vicenatoday.it parlano senza filtri mentre quest'ultimo chiede alle autorità che si pronuncino proprio sulla contaminazione che viene addebitata alla stessa Fis: una vicenda sulla quale, denuncia Peruffo, è calato un «silenzio» imbarazzante.

