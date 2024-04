VIDEO | «Dobbiamo star bene anche quando non stiamo bene»

Romano Borgo, insegnante in pensione, il 25 aprile compie ottant'anni. Nella sua Cogollo del Cengio, un paesino dell'Alto vicentino, conduce assieme alla moglie Marcella Zordan una vita dura fatta di difficoltà quotidiane: il peso dell'età che avanza e le preoccupazioni per il futuro «dei nostri due ragazzi di cinquant'anni» non si possono ignorare. Dall'altra parte però ci sono le gioie «conquistate sul campo accudendo chi necessita cure per ventiquattro ore al giorno». Borgo davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it ha deciso di parlare della sua storia, del vissuto dei suoi familiari. Ma contestualmente invia un monito alle classi dirigenti regionali quando chiede due cose precise: uno la cura di chi ha gravi disabilità «deve essere sartoriale e non standardizzata»; due va invertita «la deriva privatistica che da anni affligge la sanità pubblica».

