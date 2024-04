VIDEO | Ad Alte un concerto in rotatoria per sostenere «la rete ambientalista»

Sandro Campagnola è il cantante del gruppo scaligero punk «Labnormal» che al caso del maxi inquinamento da derivati del fluoro («i temutissimi Pfas») ha dedicato il brano «Acqua libera». «Le nostre canzoni - spiega lo stesso Campagnola ai taccuini di Vicenzatoday.it - parlano spessissimo di devastazioni ambientali, sociali e culturali e per questo motivo abbiamo deciso di suonare assieme ai comitati, qui per strada nella rotatoria di Alte Ceccato a Montecchio Maggiore che rappresenta la summa degli scempi portati dai Pfas, dalla Pedemontana Veneta e dal Tav». Campagnola, che puntualizza il suo pensiero pure ai microfoni di Vicenzatoday.it, dopo il concerto tenuto appunto ieri 27 aprile ad Alte di Montecchio Maggiore, mette a fuoco i temi trattati durante il concerto: inquinamento dovuto al polo conciario dell'Ovest Vicentino, gli spettri delle fabbriche della Miteni e dalla Fis, da tempo nel mirino degli ambientalisti, sono stati toccati uno dopo l'altro durante una esibizione in pieno stile punk fatta di rabbia e ironia. Durante la quale non sono mancate le bordate verso la classe dirigente intesa in senso lato: basti pensare agli slogan «bastardi» e «corrotti» scanditi a più riprese nel brano. «Abbiamo suonato ad Alte ed abbiamo partecipato qui al presidio organizzato a Montecchio - conclude Campagnola - proprio per sostenere la rete ambientalista nella sua battaglia».

