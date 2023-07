Nausea a vomito al campeggio, un virus dietro la nottata da incubo dei ragazzi

Norovirus, ovvero la causa più comune di quella che normalmente viene chiamata gastroenterite. Secondo quanto riporta Il Dolomiti sulla base delle analisi condotte dall’Apss, è questo ciò che ha portato alla terribile nottata vissuta dai ragazzi vicentini in gita a Sant’Antonio di Mavignola in Val Rendena.

I fatti

I ragazzi, che frequentano a Vicenza la quinta elementare e la prima media, stavano vivendo una tipica esperienza estiva, soprattutto in Trentino: il campeggio. E mentre si trovavano nelle loro tende, i piccoli campeggiatori hanno avuto episodi di nausea e conati di vomito, tanto che gli educatori e i responsabili hanno chiamato i soccorsi sanitari.

Sanitari che, dopo aver aiutato i giovani a riprendersi – non c’è stato alcun ricovero, tutti sono stati curati sul posto – hanno fatto dei prelievi per cercare di capire che cosa avesse condotto a quella che appariva come una vera e propria intossicazione collettiva. Archiviata la disavventura, i ragazzi hanno continuato il loro campeggio, anche grazie ai cuochi e ai responsabili della parrocchia di Brendola, che li hanno assistiti.