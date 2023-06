Campeggio da incubo: nausea e vomito per una ventina di ragazzi

Quella che doveva essere un’esperienza di assoluto divertimento, ovvero un campeggio da vivere con i propri amici e compagni di scuola, si è rivelata una pessima disavventura. Protagonisti della vicenda, loro malgrado, bambine e bambini di quinta elementare e prima media, provenienti da Vicenza, e campeggiati a Sant’Antonio di Mavignola, in val Rendena.

Come riporta Trentotoday, iI tutto è successo tra mercoledì 28 e giovedì 29 giugno: i ragazzi erano nelle loro tende dopo aver cenato – per loro era stata messa a disposizione una sorta di cucina fissa – quando quasi all’unisono si sono sentiti tutti male. Una ventina di questi ha anche avuto episodi di nausea e vomito.

Gli educatori e i responsabili della comitiva hanno subito allertato i soccorsi, con il personale medico giunto sul posto. Fortunatamente, non c’è stato alcun ricovero e i ragazzi si sono ripresi grazie all’intervento dei soccorritori. L’Apss sta facendo delle verifiche per comprendere che cosa abbia generato questa situazione e, soprattutto, che cosa abbiano mangiato i ragazzi per portarli a vivere questa pessima esperienza.