Lavoratori in nero, maxi sanzione a un ristorante

Nei giorni scorsi i finanzieri hanno eseguito un controllo nei confronti di un esercizio commerciale operante nel settore della ristorazione, ricostruendo un impiego di manodopera “in nero”.

Più nel dettaglio, gli uomini della Tenenza di Noventa Vicentina hanno controllato un pubblico esercizio di Orgiano, rilevando che parte del personale impiegato dall’inizio del 2024 prestava la propria attività lavorativa in totale assenza di qualsiasi rapporto di lavoro e, dunque, in assenza di una reale tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale; nello specifico, al momento dell’accesso i militari hanno trovato alcuni appunti manoscritti che hanno permesso di individuare e identificare cinque lavoratori risultati completamente in “nero” dal gennaio 2024.

Nei confronti del titolare dell’azienda è stata così elevata una maxi-sanzione che va da un minimo di 9mila a un massimo di 54mila euro e la contestuale diffida a procedere al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative evase, con la relativa regolarizzazione e ricostruzione dei rapporti di lavoro a favore dei dipendenti. Le fiamme gialle hanno inoltre contestato la violazione per l’omesso versamento a partire dal mese di settembre 2023 delle ritenute a titolo d’acconto sugli emolumenti corrisposti a tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti, in quanto il datore di lavoro era inadempiente anche in tal senso.