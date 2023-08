Investe con l'auto un minorenne in scooter e fugge: pirata inseguito e raggiunto dagli altri automobilisti

Un ragazzino in motorino è stato investito da un'auto sulla Provinciale 350 della Valdastico, in direzione Piovene Rocchette. L'uomo alla guida è poi fuggito senza prestare soccorso all'infortunato rimasto terra. È successo alle 23:3O di sabato nel territorio comunale di Cogollo del Cengio. Il pirata della strada è stato poi inseguito e rintracciato dagli altri automobilisti presenti al momento dell'incidente. Alla fine è arrivata la polizia locale

LA DINAMICA

Alcune autovetture che percorrevano la sono stare sorpassate da un'auto. Subito dopo la località Ponte Schiri, la vettura ha invaso l'altra corsia di marcia, impattando in maniera frontale/laterale con un ciclomotore che proveniva dalla direzione opposta. Il conducente del ciclomotore, un minorenne di Arsiero, è rovinato sull'asfalto, mentre il conducente dell'auto, senza curarsi delle condizioni del coinvolto, ha proseguito la sua corsa allontanandosi, nonostante avesse riportato un grave danno alla ruota anteriore sinistra. Alcuni conducenti delle auto che erano dietro a quella dell'investitore, si sono fermate a prestare soccorso al minorenne, mentre altri hanno raggiunto il veicolo in fuga, che, dopo essersi allontanato per oltre un chilometro, si era fermato in una strada laterale a causa dell'ingente danno.

Chiamate dalle numerose persone presenti, le pattuglie della polizia locale Alto Vicentino di Schio e Piovene Rocchette, coadiuvate dai carabinieri, sono giunte sul posto rilevando che l'auto che aveva provocato l'incidente era sprovvista di polizza assicurativa. Il conducente del ciclomotore è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso di Santorso, dove gli sono state diagnosticate solo lesioni lievi.

Fondamentale il supporto di ben 7 testimoni, che, prestando le prime cure al ragazzo, hanno rintracciato materialmente l'automobilista in fuga e fornito informazioni indispensabili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Al conducente dell'autovettura sono state contestate varie infrazioni, dall'omissione di soccorso dopo aver causato un sinistro con ferito, alla guida di veicolo senza assicurazione.