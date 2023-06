Impianti di carburante fuori legge, segnalate 4 violazioni nel Vicentino

Nell'ambito della lotta all’evasione dell’accisa è stata svolta un'attività congiunta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in servizio all’Ufficio delle Dogane di Vicenza, in collaborazione con i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza.

In particolare, sono stati effettuati alcuni accessi negli impianti di distribuzione di carburanti all’interno della provincia berica, sei in totale, riscontrando su 4 impianti violazioni di carattere amministrativo per le

quali sono stare elevate le relative sanzioni.