Falsifica la dichiarazione dei redditi per ottenere i fondi Covid, nei guai un avvocato vicentino

Nelle scorse settimane la guardia di finanza del comando provinciale di Vicenza ha indagato un avvocato vicentino dopo aver scoperto che il legale aveva presentato una dichiarazione dei redditi riportante dati falsi per ottenere un finanziamento garantito dal Fondo centrale di garanzia per le Piccole Medie Imprese (Decreto Liquidità 2020). La legge, all’indomani della pandemia Covid-19, ha introdotto la possibilità, per imprese e professionisti, di richiedere un finanziamento, fino a un importo massimo di 25.000 euro, avente lo scopo di fornire un sostegno economico anche a coloro che fossero sprovvisti delle adeguate garanzie per poter accedere autonomamente al sistema creditizio bancario. Peraltro, il contributo garantito non risultava essere in misura fissa,ma pari al 25% del fatturato conseguito nel corso dell’anno 2019, sino al previsto importo massimo.

L’avvocato, in qualità di persona fisica esercente attività professionale e, in quanto tale, avente i requisiti soggettivi previsti dalla normativa, ha quindi presentato una richiesta di finanziamento pari all’importo massimo di 25.000 euro, falsamente attestando, nella dichiarazione fornita, ricavi pari a circa 116.000 euro in luogo dei 36.000 circa effettivamente conseguiti.

In questo modo, lo stesso ha indebitamente percepito un finanziamento pari a 25.000 euro, mentre avrebbe avuto diritto a un importo sensibilmente minore, pari a circa 9.000 euro. I finanzieri, dopo aver scoperto il raggiro, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente di circa 15.000 euro disposto dal gip presso il tribunale di Vicenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dell’avvocato, indagato per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.