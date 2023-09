Escursionista colto da malore, recuperato dal Soccorso alpino

Attorno alle 15 di martedì l'elicottero di Verona emergenza è volato sulla Ferrata del Gramolon, per un escursionista in difficoltà. A causa di un leggero malore, il 70enne di Padova era infatti scivolato riportando alcune contusioni. Aveva poi proseguito alcune centinaia di metri assieme a un amico, per poi fermarsi ancora a causa del malessere persistente.

Recuperato con il verricello e valutate le sue condizioni al Rifugio Bertagnoli, dove era pronta a intervenire una squadra del Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno, l'uomo è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Vicenza.