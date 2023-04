Doppio intervento dei vigili del fuoco, salvati due piccoli cani

La notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Muraroni a Brendola per il salvataggio di un cane rimasto bloccato all’interno di uno scarico di un tubo pluviale. L’allarme è stato dato da due sorelle padrone di “Mia” un Beagle, finito all’interno di uno scarico pluviale di un terrapieno che scaricava l’acqua nel boschetto sottostante. I vigili del fuoco dopo aver individuato il Beagle bloccato all’interno del tubo di plastica, hanno provveduto a tagliarlo ed estrarre Mia, che è stata riconsegnata sana a e salva alle felici proprietarie.

Nel pomeriggio altro salvataggio per un piccolo cane Pinscher finito nella roggia Verlato a Thiene. I pompieri arrivati da Schio con un operatore speleo alpino fluviale hanno recuperato “Laki” finito sotto un ponticello. L’animale una volta recuperato è stato riconsegnato alla proprietaria, in ansia per l’amato Laki.